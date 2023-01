Tra poco più di 48 ore Napoli e Juventus scenderanno in campo nell'anticipo della terza giornata del 2023, dove in palio ci saranno 3 punti pesantissimi in ottica scudetto. A presentare il match ci penserà il mister Massimiliano Allegri, nella consueta conferenza stampa che si svolgerà domani alle ore 11,30, prima della partenza per il capoluogo campano.