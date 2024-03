Domenica sera la Juve dovrà fare visita al Napoli, in una gara che sarà fondamentale ai fini della corsa per un posto in Champions. Gara alla quale i bianconeri si presenteranno piuttosto decimati, considerando le assenze certe di Mckennie e Rabiot, alle quali potrebbe aggiungersi anche quella di Federico Chiesa. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:00.