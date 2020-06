Mercoledì si avvicina, il giorno della finale di Coppa Italia è quasi alle porte. Laè pronta per partire alla volta di Roma e sfidare il Napoli, per aggiudicarsi il primo titolo stagionale. Tra chi scalpita, c'è senz'altro Paulo. Il talento argentino della Juve è infatti il trascinatore tecnico di questa squadra, come si è visto ampiamente nella sfida contro il Milan: così, tramite social, ha voluto mostrare tutta la sua carica per questa prima vera settimana di calcio giocato. "Buon inizio di settimana" è il messaggio della Joya.