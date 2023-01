Manca sempre meno al fischio di inizio della super sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, dove entrambe le squadre andranno a caccia del bottino pieno per dare un chiaro segnale alla lotta scudetto. I partenopei per allontanare ulteriomente le inseguitrici, mentre i bianconeri dal canto loro vogliono stravolgere le inerzie di una stagione che era partita male ma che ora sembra essersi incanalata sui giusti binari. Quel che è certo è che assisteremo ad uno spettacolo puro e anche un pò preannunciato, dato che difficilmente assisteremo ad una trama diversa da un Napoli che attacca e una Juve che difende, pronta a colpire al momento giusto.- Lo dicono le fisolofie di gioco espresse dai due allenatori e lo dicono i numeri, che evidenziano come venerdì sera al Maradona si presenteranno le due migliori squadre di questo campionato. Se gli azzurri dispongono infatti del miglior attacco del campionato(39), la Vecchia Signora può vantare al contrario di avere la miglior difesa(7), la quale non subisce gol da ben 8 gare consecutive. Inoltre, il Napoli possiede 3 dei primi 4 calciatori ad aver totalizzato più passaggi (Kim, Di Lorenzo e Lobotka), oltre ad essere la squadra con la percentuale più elevata di possesso palla.- Ma la vera sfida sarà sulle fasce, dove i bianconeri potranno giocarsi le carte Kostic e Chiesa, con l'ex viola che sembra destinato a partire dalla panchina, ma che potrebbe cambiare le sorti di un match anche in corso d'opera. L'esterno serbo è infatti il giocatore del suo ruolo ad aver effettuato più minuti in questa stagione (1228) di tutte le squadre della Serie A. Entrambi saranno però supportati dall'estro e dalla genialità del Fideo Di Maria, che insieme dovranno vedersela contro la compattezza e la duttilità di Matteo Politano e soprattutto del georgiano Kvaratskhelia, autentico protagonista di questa prima parte di stagione.- Squadre che non sembrano neanche essere state condizionate dallo svolgimento dei Mondiali in Qatar, dato che la Juve ha ripreso a viaggiare sugli stessi ritmi antecedenti alla Coppa del Mondo, nonostante le numerose presenze, e con un Napoli che non sembra aver accusato il colpo ricevuto a San Siro, come dimostrato nella successiva trasferta di Genova. Dunque, al momento nessuna delle due squadre ha mostrato segni di debolezza e proprio per questo ci si aspetta di assistere ad un match di grande intensità e di rara bellezza, con i tifosi juventini che sognano di rimettere tutto prepotentemente in discussione.