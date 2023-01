Continua a vincere la Juve di Max Allegri, che contro l’Udinese ha trovato quella che è stata la sua ottava vittoria consecutiva. A questo dato va anche aggiunto il particolare di non aver subito reti in nessuna di queste gare, con la difesa che si rivela ancora una volta il punto di forza della Juve ‘allegriana’. Ma quella di venerdi sarà tutta una altra partita, perché la Vecchia Signora dovrà andare a fare visita al capolista, che ha trovato la sua prima sconfitta stagionale nel big match di domenica scorsa contro l’Inter. In attsea di conoscere quale sarà il verdetto del campo, bisogna innanzitutto capire su quali uomini potrà contare Massimiliano Allegri, dopo il brivido corso per l’uscita anticipata dicontro i friulani. Andiamo a vedere nelladi seguito quelle che sono