Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Allan nella sfida che domenica vedrà al San Paolo il Napoli contro la Juventus. Al centrocampista brasiliano, che non sta vivendo la sua miglior stagione italiana, la società partenopea ha accordato un permesso speciale per tornare in Brasile a far visita al figlio appena nato. Per Allan, di nuovo papà per la terza volta, rappresenta una tappa importante, come importante per la stagione della Juventus sarà confermare quanto buono fatto nel 2020 anche contro il Napoli. Un'assenza che pesa, quindi, anche se - come detto - Allan ha faticato a trovare la forma migliore quest'anno, complice anche la stagione difficile del Napoli stesso.