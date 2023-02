Giovedi sera la Juventus farà visita al Nantes per affrontare il ritorno degli ottavi di Europa League. Il precedente tra le due squadre in terra francese è solamente uno, ma che ancora oggi vive nei ricordi e nel cuore dei tifosi juventini. L'incontro risale infatti alla stagione 95/96 e in quel caso si giocava la semifinale di Champions League, con i bianconeri che si imposero a Torino per 2-0, ma persero poi 3-2 fuori casa. Punteggio che consentì comunque ai bianconeri di strappare il pass per la finale di Roma.