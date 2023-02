In una vigilia durante la quale ci si è approcciati con pochi dubbi su quella che sarà la formazione titolare dellanella sfida contro il Nantes, visti anche gli indisponibili, ad aggiungere un po’ di pepe e qualche dubbio in più è proprio il tecnico MassimilianoSecondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, infatti, nella testa del tecnico livornese è balenata l’idea di farautore del gol bianconero nella gara d’andata disputata all’Allianz Stadium. Per la rosea, la scelta potrebbe ricadere, invece, su Moise. Scelta che ha ragioni tattiche: l’attaccante italiano è in grado di dare più profondità, rispetto al serbo, e allungare la squadra. Non solo, dietro la scelta anche il retropensiero che la partita potrebbe essere più lunga di 90 minuti e VlahovicAl risveglio della squadra e a ore di distanza dalla riunione tecnica che scioglierà ogni dubbio, il numero 9 bianconero rimane in pole rispetto a Kean.