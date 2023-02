Una qualificazione da conquistare,e una gara da far "scivolare'. In poche parole c'è tutto: obiettivi, ambiente e necessità di unache anon può fallire. E non vuole fallire. Perchérappresenta l'accesso diretto alla, a patto di arrivare fino in fondo, però, e di vincerla. Ecco perchée i suoi non hanno più spazio per gli errori, che siano di misura nel calciare e scegliere l'ultimo passaggio o difensivi, come nella gara di andata.Bonus finiti, i rischi sono alti. Come va affrontata quindi la gara?- "Sono partite europee difficili da giocare. Bisognerà stare molto attenti" - e- "Dobbiamo stare attenti ed essere lucidi per 90' e oltre" - parlano la stessa lingua. L'obiettivo: continuare a dare un senso a una stagione con fin troppe svolte e tanti punti interrogativi.Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Kean.: Miretti, Danilo: no: Chiesa, Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba.