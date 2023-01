Dal sito ufficiale delAl termine della rifinitura pomeridiana al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Juventus-Monza, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 19 gennaio alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino, con diretta tv su Canale 5.Di seguito la lista completa:1 Lamanna, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 55 Izzo, 60 Colombo, 61 Ferraris, 77 D'Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.