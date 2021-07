La Juventus giocherà un'amichevole estiva di grande tradizione come il Trofeo Berlusconi, anche se naturalmente ormai questa partita non riguarda più il Milan, bensì il Monza. E l'allenatore della squadra brianzola, Giovanni Stroppa, ha parlato dal ritiro di Ronzone in vista del match di sabato prossimo: "Il Trofeo Berlusconi è un impegno anche di responsabilità, non è solo un’amichevole, ma siamo ancora in precampionato, ePensiamo però intanto a riposare, poi riprenderemo al meglio."