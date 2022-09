Non ci sarà Max Allegri in panchina, squalificato, non ci saranno Milik e Cuadrado, anche loro espulsi, oltre al solito gruppo in infermeria. Quella di Monza è una trasferta delicatissima, per il momento e per la necessità di risultati, che verrà vissuta con Marco Landucci in panchina e una squadra in cui mancheranno tanti titolari e alternative. Out Kaio Jorge, Aké, Chiesa e Pogba, ma la Juve oggi cercherà di capire se ci sono margini per il recupero di almeno uno tra, spiega la Gazzetta. Inizierà con ogni probabilità dalla panchina Angel Di Maria, che non ha ancora la condizione per partire dal 1’ e soprattutto non vuole rischiare una nuova ricaduta.