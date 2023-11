Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio della sfida tra Monza e Juve, con i bianconeri che vogliono riscattare le sconfitte della scorsa stagione. Ci sono ancora dei dubbi di formazione per Max Allegri, che potrebbe rinunciare ancora una volta a Locatelli. Stando a quanto riportato da Sky infatti, la sua condizione non è ancora al meglio e questo potrebbe mettere a rischio la sua presenza in campo.