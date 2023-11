Domani sera la Juve sarà impegnata nella trasferta contro il Monza, dove bisognerà tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l'Inter. In attesa di conoscere i giocatori convocati da entrambe le squadre, ecco di seguito quello che potrebbe essere l'11 scelto da Palladino per affrontare i bianconeri.MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.