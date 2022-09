Nuova vigilia in casa Juventus. Domani si torna di nuovo in campo a Monza, partita decisiva per il futuro immediato dei bianconeri, sebbene Allegri per il momento non sia in discussione. Ancora una volta l'allenatore dovrà fare i conti con diverse assenze: il possibile schieramento e le ultime notizie da Torino nel video del nostro inviato Cristiano Corbo al termine della conferenza stampa di oggi dall'Allianz Stadium.