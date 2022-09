Intervenuto ai microfoni de LaPresse, Silvioha parlato del suoa due giorni dalla sfida contro la, soffermandosi in particolare sulla scelta del nuovo tecnico Raffaele. Ecco il suo commento: "Non lo conosco abbastanza per paragonarlo ad altri allenatori che ho avuto, ma il suo modo di lavorare mi piace, l'ho visto all'opera con le nostre giovanili. Potrà avvalersi della nostra esperienza e dei nostri consigli, come è accaduto nel Milan per tanto tempo e con risultati proficui. Credo che farà bene".