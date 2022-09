Le parole diin conferenza stampa:PALLADINO- “Sono felice per Palladino, così per Thiago Motta e Juric, Raffaele ha fatto vedere delle ottime qualità, spero che faccia bene perché lui e gli altri rappresentano tre giocatori di una squadra che nel 2008/2009 arrivò a un soffio dalla Champions e mi diedero soddisfazioni enormi, spero ne abbiano anche da allenatori. Juric era già avanti, Thiago aveva tutte le conoscenze del calcio ma non so se aveva il carattere e la voglia di farlo, invece sì, Palladino anche era un ragazzo che conosceva calcio, e quando è così è tutto molto più facile, ci sono quelli che possono giocare e quelli che sanno giocare a calcio e con gli ultimi è più semplice”.