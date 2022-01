4









Milan-Juventus è la grande classica del calcio italiano, che domenica sera andrà in scena per la 221a volta in tutte le competizioni (purtroppo in un San Siro pressoché deserto). Il bilancio è in favore della Juventus, che ha vinto 87 di queste sfide, perdendone 63 e pareggiandone 70. 328 i gol della Juventus, 287 quelli del Milan. Limitandoci alla Serie A, i confronti sono 173: 67 i successi bianconeri, 55 i pareggi e 51 quelli del Milan. E una curiosità riguarda proprio questi ultimi dati: nessuna squadra come il Milan ha battuto più volte la Juventus; e i rossoneri sono anche la squadra con cui la Juve ha pareggiato di più nel torneo.



UN 1-1 PARTICOLARE - Proprio un pareggio è stato l'esito di una delle partite più controverse nella storia recente del calcio italiano. Ed è anche l'ultima volta che il segno "x" è uscito in un match di San Siro. I più attenti saranno già tornati con la mente al 25 febbraio 2012, alla partita del "gol di Muntari", ma anche del pareggio annullato a Matri, prima che lo stesso Matri pareggiasse il gol di Nocerino. Quella partita è da molti vista come lo spartiacque delle storie recenti di Milan e Juve, in un senso o nell'altro. Va ricordato però che furono altri i crocevia decisivi per l'esito di quel campionato, il primo vinto sulla panchina bianconera da Antonio Conte.



PRIME VOLTE - Nei successivi nove incontri di campionato giocati in Serie A a Milano, la Juventus è in vantaggio: sei vittorie e tre sconfitte. L'ultima poco più di un anno fa, un 3-1 firmato da Chiesa (doppietta) e McKennie, che illuse non poco l'ambiente bianconero. Proprio Chiesa sarà il grande assente della sfida di domenica sera, ma la Juventus spera in Paulo Dybala: il Milan è la squadra che la Joya ha affrontato più volte in carriera in Serie A - contando anche le sfide con il Palermo - segnandole 8 gol. L'argentino, però, non ha mai segnato contro i rossoneri a San Siro. Che domenica sia la volta buona?