Ottime notizie in casa Juve Women in preparazione alla supersfida di lunedì sera a San Siro contro il Milan. Nelle foto dell'allenamento di oggi, diffuse dal club sui social, si nota infatti il ritorno in gruppo Sara Gama. La capitana, un mese dopo l'infortunio muscolare che le ha fatto saltare la partita contro il San Marino e gli impegni in Nazionale, si è allenata con la squadra e la si può vedere scattare insieme alle compagne. Un gradito rientro nell'organico di coach Guarino, per affrontare al meglio una gara delicata come quella del Meazza.