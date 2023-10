Riflessioni in corso per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Juve. L’emergenza in difesa, dove senza Danilo e Alex Sandro non c’è nessuno abituato a giocare sul centrosinistra della linea a tre, potrebbe spingerlo ad adottare il 4-4-2 utilizzato da metà primo tempo contro il Torino, riferisce Tuttosport. In quel caso sarebbero due i posti a cui Timothy Weah potrebbe puntare: quello da terzino, in ballottaggio con Gatti per un assetto più difensivo, e quello da esterno di centrocampo, in ballottaggio invece con il connazionale McKennie.