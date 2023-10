La prima delle due settimane di sosta è già trascorsa e in casa Juve il pensiero va, inevitabilmente, al big match di domenica contro il Milan. Ci sono ancora molte incognite riguardo quelle che sono le condizioni degli infortunati, con Chiesa e Vlahovic che sono quelli a tenere in maggior apprensione l'intero ambiente. Filtra ottimismo però per quel che riguarda la situazione fisica dell'attaccante serbo, che stando a quanto riportato da Sport Mediaset dovrebbe recuperare per la trasferta di Milano.