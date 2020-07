Dopo la vittoria nel derby la Juve volta pagina ed è già al lavoro per la partita di martedì sera contro il Milan. Sicuramente out per squalifica Dybala e de Ligt, da verificare le condizioni di Miralem Pjanic che ieri è uscito dolorante: se il bosniaco non dovesse farcela, l'allenatore potrebbe spostare Rodrigo Bentancur in regia come già fatto altre volte. L'uruguaiano è il giocatore che è cresciuto di più in questa stagione, l'allenatore non rinuncia mai all'ex Boca.