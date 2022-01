1









Dal sito ufficiale della Juventus:



"Training Center | Mattinata di tattica in Continassa



Squadra anche oggi al lavoro al mattino: domani allenamento, conferenza di Allegri e partenza per Milano



Due giorni alla sfida di domenica sera a San Siro: anche oggi la Juve si è allenata, sempre al mattino, al Training Center. Menu della seduta di oggi: torello, lavoro per reparti e partitella finale.



Domani alle 12 Mister Allegri risponderà alle domande dei giornalisti, in conferenza stampa, come sempre in diretta su Juventus Tv.



Sempre domani, dopo l’allenamento, i bianconeri si trasferiranno a Milano: l’operazione Milan-Juve entra nel vivo.".