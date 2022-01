Milan-Juve è una partita fondamentale per le ambizioni di classifica di entrambe. Poi è anche uno scontro tra Pioli e Allegri, ma soprattutto tra i due giocatori più talentuosi dei due schieramenti: Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala.



Secondo i betting analyst di Olybet.it il gol di Ibra, ex della partita, vale 2,50 volte la posta. Stessa posta del 10 bianconero, sempre più al centro di voci di mercato ma in rete nelle ultime due uscite. E occhio al gol dell'ex rossonero, Manuel Locatelli: paga 7 volte l'importo giocato.