Gli impegni delle nazionali stanno mettendo in crisi il Milan, in vista del big match contro la Juventus. Dopo aver perso Maignan, infatti, Pioli rischia di dover fare a meno anche di Kjaer per un infortunio alla caviglia. Le parole del ct danese: "Kjaer ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi andrà valutato. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena atterrati (di ritorno dalla Croazia). Allo stato attuale, l'idea è quella che rimanga qui con noi".