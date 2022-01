Dal sito ufficiale della Juventus:



"Uno come Mario Mandzukic non poteva che vivere i big-match con ancora più grande trasporto di quanto ne mettesse abitualmente. Per questo i Milan-Juventus degli ultimi anni lo hanno eletto a grande protagonista e in due circostanze ha lasciato la sua firma tra i goleador della sfida. Due reti che hanno coinciso con altrettante vittorie da parte della Signora.

LA SESTA DI FILA - Milan-Juventus, gara di ritorno del campionato 2015-16, è la sesta delle 10 vittorie consecutive con le quali la Signora chiude il torneo. Un 2-1 in rimonta, con Mandzukic che pareggia il gol di Alex e Pogba che realizza la rete che vale 3 punti. LA DINAMICA DEL PAREGGIO - Nella partita del 2015-16 dura 9 minuti lo svantaggio della Signora a San Siro. E a riequilibrare la situazione ci pensa un'azione tanto semplice quanto efficace. Buffon va al rinvio di piede e per farlo esce dalla sua area. Sul suo lancio, Mandzukic interviene di testa: è l'innesco di un triangolo che si compone con Morata e che porta il croato a trovarsi a tu per tu con Donnarumma. La conclusione di Mario è in grande sicurezza e permette alla Juve di superare una prima parte dell'incontro di sofferenza. IMMEDIATAMENTE SUPER MARIO - Tre anni dopo Milan-Juventus si gioca nel girone d'andata. E anche in questo caso Mandzukic colpisce nel primo tempo. Stavolta lo fa con un colpo di testa dove sovrasta totalmente Rodriguez. Sono trascorsi appena 9 minuti dal fischio d'inizio. IL GOLEADOR DEL MOMENTO - L'esultanza della Juve dice molto della determinazione del periodo. I bianconeri vincono 2-0 a San Siro (raddoppio di CR7) e Mandzukic conferma uno straordinario rendimento nei big-match di quella fase: il gol al Milan arriva dopo quello alla Lazio e la doppietta contro il Napoli."