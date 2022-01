Buone notizie per Stefano Pioli, in vista del big match di domenica prossima tra Juventus e Milan: Davide Calabria è infatti guarito dal Covid ed è tornato a disposizione della squadra rossonera per i prossimi impegni di campionato. Domani, contro lo Spezia, il difensore partirà dalla panchina, ma per lui è già pronto un posto da titolare per la partita contro la Vecchia Signora.