Dopo Massimiliano Allegri, anche Stefano Pioli ha presentato Milan-Juventus in conferenza stampa. "Essere davanti alla Juve dimostra il lavoro che stiamo facendo, ma loro sono in un momento di forma importante e dovremo fare una grande prestazione. Non sarà decisiva, ma importante: vincere sarebbe importante per la nostra classifica".



I RIENTRI - Pioli analizza poi le condizioni dei singoli: "Ci sono tre rientri importanti che sono quelli di Calabria, Bennacer e Romagnoli. Isma si è allenato solo stamattina con la squadra ma sta bene. Siamo tutti pronti, così come Ibrahimovic, per la partita di domani. Ibra a digiuno a San Siro? Ha avuto le sue occasioni ma non le ha sfruttate. Con la Juventus non avremo 10 palle gol ma ci saranno situazioni in cui potrà essere decisivo".



ALLEGRI E L'ARBITRO - Domani l'allenatore rossonero si ritroverà di fronte una sua bestia nera: contro Allegri non ha mai vinto in 18 precedenti. "Dovrei guardare troppo indietro. Non conta il passato ma solo la partita di domani. È un dato negativo da cercare di cambiare immediatamente". Infine, Pioli parla anche della pressione che avrà addosso l'arbitro Di Bello dopo quanto accaduto in Milan-Spezia: "Sarà poco sereno? No, non deve succedere questo. Domani è un'altra partita e si parte da 0-0. L'arbitro dovrà cercare di arbitrare nel modo migliore possibili, con grande serietà, capacità e serenità".