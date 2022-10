Dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, ia San Siro.; a riferirlo è anche Il Giornale, che conferma le indiscrezioni di ieri. Il terzino francese ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare le due partite dei rossoneri dopo la sosta. Un rientro importante viste le tante assenze in casa Milan tra cui quella del portiere, visto che Mike Maignan non recupererà e al suo posto giocherà ancora Tatarusanu.