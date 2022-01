Buone o cattive notizie, dipende dal punto di vista. Non sarà felice Bennacer che con la sua Algeria termina all'ultimo posto del girone la sua avventura in Coppa d'Africa ed esce dalla competizione molto prima del previsto. Felice, invece, Stefano Pioli che lo potrà riabbracciare e avere a disposizione per la partita contro la Juventus. L'obiettivo, adesso, è quello di entrare almeno nella lista dei convocati per il big match di domenica sera.