Tralasciando le vicende relative al caso di calcioscommesse, in casa Juve l'attenzione è rivolta anche alla prossima sfida di campionato contro il Milan, dove in ballo ci saranno tre punti fondamentali per entrambe le squadre. Arrivano buone notizie per i rossoneri, perchè stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrà contare sul recupero di Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu, tutti e 3 nuovamente a pieno regime dell'allenatore rossonero.