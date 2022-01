Il Milan ha perso contro lo Spezia e la prossima settimana affronterà la Juventus in uno scontro diretto che vale i primissimi posti della classifica: "Non ci deve condizionare. È una battuta a vuoto che non ci voleva. Abbiamo fallito un'occasione. Non siamo riusciti a prendere una vittoria che volevamo e dobbiamo pensare alla prossima partita. Tutti possono avere una giornata storta e dobbiamo tornare a correre forte". Così Stefano Pioli, al termine del ko con i liguri.