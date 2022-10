Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus il tecnico rossonero Stefanoha elogiato Massimiliano. Queste le sue parole:"Di solito la Juve approccia bene le gare con baricentro alto per poi abbassarsi dopo. Allegri è molto furbo, non so se credere fino in fondo a quello che ha detto in conferenza. Noi pensiamo alle nostre caratteristiche: domani varrà tanto non sbagliare le cose semplici. È un allenatore molto capace. In questi anni sono state partite abbastanza bloccate, ma molto dipenderà dalla nostra intensità".