Il Milan è pronto ad affrontare il Chelsea nella terza giornata della fase a gironi di Champions League e lo farà sotto gli occhi di Gerry Cardinale. Il nuovo proprietario rossonero sarà infatti in tribuna a Stamford Bridge per assistere alla partita con i Blues, una sfida nella sfida con il magnate Todd Boehly che ha rilevato i londinesi da Abramovich.UN MESE DOPO - E' passato più di un mese dall'ultima volta in cui Cardinale ha presenziato a una partita del Milan: il derby con l'Inter dello scorso 3 settembre, vinto 3-2 dalla squadra di Pioli. E dopo Stamford Bridge toccherà proprio a San Siro, perché Cardinale volerà a Milano per assistere allo scontro con la Juventus di Allegri, in programma sabato alle 18.