Nella sua intervista per DAZN insieme a Timothy Weah, Westonha rivelato anche un retroscena su Christian, suo amico e connazionale che affronterà domenica sera nel match tra. Ecco le sue parole: "Io gioco con Pulisic da quando ho 13 anni anche se nei club siamo sempre stati in squadre rivali, io allo Schalke, lui al Dortmund, ora Milan e Juve... Avevamo una partita il giorno del Ringraziamento e le nostre famiglie erano in città un paio di giorni prima del match. Siamo andati a cena insieme e ci siamo fatti una foto, a quel punto tutti volevano ucciderci. Io pensavo solo che questa fosse una festa americana da trascorrere con amici e famiglia...".