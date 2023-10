Kaluku, Loftus-Cheek e Krunic sono i tre giocatori del Milan che Pioli avrà di nuovo a disposizione per la sfida contro la Juve. Tutti e tre avevano saltato le ultime partite dei rossoneri. Oltre a loro, il Milan potrà contare anche su Okafor, tornato anzitempo dalla nazionale svizzera per un colpo alla testa. L'attaccante come riferisce calciomercato.com è tornato ad allenarsi regolarmente.