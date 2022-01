Il Milan giocherà con la Juventus, poi con l'Inter dopo la sosta per le Nazionali. Per Rafael Leao, attaccante rossonero, sono "due gare importantissime, ma non decisive, è lunga. Con la Juve sarà difficile, è una grande squadra tornata a fare punti. Dobbiamo sfruttare il vantaggio in casa, i nostri tifosi ci caricano anche se saranno in 5 mila. Abbiamo bisogno di riprendere a vincere, siamo pronti, sappiamo che valiamo".