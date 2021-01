Domani il momento della verità: la Juventus affronterà il Milan a San Siro, sfida importante per rubare punti in classifica alla capolista. La squadra di Pirlo si è trovata oggi alla Continassa per preparare il big match. Ecco il report apparso sul sito del club: “Il big match di San Siro si avvicina: domani sera la Juve, dopo il 4-1 sull'Udinese, affronterà il Milan capolista e cresce l'attesa per la sfida.



La squadra anche oggi si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro i rossoneri, focalizzando l'attenzione sulla tattica, come sempre nell'imminenza della gara.



La partenza per Milano è fissata per domani mattina".