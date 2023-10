Siamo alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Juve, con i bianconeri che vogliono ridurre lo svantaggio dai rossoneri ad un solo punto. In attesa di capire chi saranno i convocati di entrambe le squadre, soprattutto considerando la vasta mole di indisponibili, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Stefano Pioli per affrontare la Vecchia Signora.Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.