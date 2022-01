Problemi per il campo di San Siro? A lanciare l'allarme, tra gli altri, è il giornalista de La Repubblica Stefano Vanni, che in un tweet ha parlato delle condizioni del terreno di gioco dello Stadio Meazza dopo la sfida di Coppa Italia di ieri tra Inter ed Empoli: "Terreno di San Siro tutto macchie, zolle e terra. Sembra di vedere un documentario sul calcio anni Ottanta", le sue parole. Non certo una buona notizia, anche alla luce delle prossime partite: sabato, infatti, sarà la volta di Inter-Venezia, mentre domenica sera andrà in scena il big match tra Juve e Milan.