Nonostante questo però, l'allenatore della Juve aveva lasciato dubbi in conferenza stampa sulla presenza dal primo minuto dell'attaccante serbo. E infatti,Questa l'ultima novità sul reparto offensivo bianconero, che comunque, potrà contare su tutte le sue forze visto che Federico Chiesa è stato convocato e anche lui partirà dalla panchina. Una doppia arma per Allegri da usare nel secondo tempo se la scelta sarà confermata.I dubbi di formazione però riguardavano anche le corsie esterne ed in particolare quella di sinistra.. "Possono dividersi la partita in due", ha detto Allegri alla vigilia e così sarà. Dall'altra parte invece, è pronto Timothy Weah con accanto Weston Mckennie. Il doppio statunitense per sfidare la squadra più "americana" della Serie A tra giocatori e proprietà. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE