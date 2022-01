Altro importante recupero per il Milan, in vista del big match di domenica sera contro la Juve. Come comunicato dal club rossonero, Andrea Romagnoli è infatti guarito dal Covid-19: il difensore classe 1995 non sarà a disposizione di Stefano Pioli questa sera per la sfida con lo Spezia, ma da domani tornerà regolarmente a lavorare per essere poi arruolabile contro la Vecchia Signora.