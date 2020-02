La Coppa Italia chiama e la Juventus proverà a rispondere presente, malgrado i malumori per la sconfitta di Verona. Giovedì, infatti, c'è il Milan e Maurizio Sarri, dopo aver preferito Higuain nelle ultime due, vuole tornare a puntare su Paulo Dybala. D'altronde, l'argentino, a San Siro è quasi un talismano, come riporta Tuttosport. Non solo per il gol all'Inter lo scorso autunno, ma anche perché al Milan ha già segnato a bellezza di otto gol da quando è in Italia. Due con il Palermo, i primi, poi sei con la maglia della Juventus. Giovedì, avrà la possibilità di allungare il suo personale bottino, già rinforzato dal gol fatto in campionato allo Stadium (quando Ronaldo si arrabbiò per il cambio).