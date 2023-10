Manca sempre meno al fischio di inizio del big match in programma domenica tra Milan e Juve, con i bianconeri che vogliono dare un forte segnale alle antagoniste e con i rossoneri che, dal canto loro vogliono provare ad inserire una distanza considerevole dalla squadra di Allegri. In queste ore però ci sono pessime notizie per Pioli, che oltre a Theo Hernandez e Maignan, dovrà rinunciare anche a Chukwueze, infortunatosi nel ritiro della sua nazionale. A renderlo noto è stata la società rossonera attraverso un comunicato, in cui è stato evidenziata una lesione al bicipite femorale sinistro.