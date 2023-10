Pochi istanti fa è stato diramato l'elenco ufficiale dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta di domani sera contro il Milan, in programma a San Siro alle 20:45. Ottime notizie per i tifosi della Juve, che potranno fare affidamento sulla coppia Vlahovic-Chiesa, tornata a disposizione dell'allenatore livornese. Di seguito l'elenco completo con tutti i nomi.: Szczesny, Pinsoglio, Perin: Bremer, Gatti, Hujsen, Rugani, Cambiaso: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi C., Nonge.: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yldiz, Ilink, Kean.