Dal sito della Juventus:



I precedenti in campionato di Milan-Juventus segnalano che il pareggio è il risultato più verificatosi nel tempo. Una storia affascinante quella del confronto di San Siro, ogni fotogramma racchiude tantissimo del miglior calcio di ogni epoca. In questa foto l'esultanza bianconera per la vittoria per 3-1 dello scorso anno.



LOTTARE È VINCERE - Giorgio Chiellini è uno dei veterani di Milan-Juventus e non potrebbe essere altrimenti. Qui lo vediamo con la fascia di capitano al braccio, impegnato nella sfida del 2018-19, un 2-0 che ha rappresentato una prova di forza della squadra di Allegri sui rossoneri, guidati da un altro combattente irriducibile, Rino Gattuso.



IL PIPITA CONTRO TUTTI - Gonzalo Higuain a sfidare due avversari, sotto lo sguardo vigile di Sami Khedira. É un istante di Milan-Juventus del 2017-18, dominato totalmente dal Pipita con una rete per tempo. Due capolavori che si traducono in conclusioni potenti sulle quali Donnarumma non può farci assolutamente nulla. A ispirarle Dybala, con un assist e un velo prezioso su invito di Asamoah.



LO JUVENTINO DI 18 ANNI - All'epoca erano avversari, oggi sono compagni di squadra: Cuadrado e Locatelli si contendono un pallone nel Milan-Juventus del 2016-17, deciso proprio da Manuel, diciottenne mezzala rossonera innamorato della Signora. Un gol splendido, il suo, che lo porta però a essere rimproverato bonariamente dalla nonna, sfegatata tifosa bianconera...



LA MIGLIORE AL MONDO - Il Milan-Juventus più memorabile è quello del 1997. I bianconeri sono la squadra migliore al mondo e a San Siro non fanno che confermare e rendere ancora più evidente ciò che è già capito poco tempo prima a Parigi, dove hanno vinto 6-1 nella finale di Supercoppa Europea. Stesso punteggio contro i rossoneri, che pure sono campioni d'Italia in carica ma che vengono totalmente travolti da Jugovic e compagni.



CAPITANI, RIVALI, COMPAGNI - Nel primo giorno di aprile del 1995, il Milan abdica definitivamente dopo 3 scudetti consecutivi a favore della Juventus, ormai lanciata alla conquista del titolo grazie al 2-0 conquistato a San Siro. A sfidarsi con la fascia al braccio Roberto Baggio e Franco Baresi, nell'ultimo confronto che li vedrà avversari perché il Divin Codino è destinato a passare ai rivali al termine di questa stagione".