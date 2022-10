Altri guai per il Milan in vista del tour de force con Chelsea e Juventus, si fa male Alexis Saelemaekers: l'esterno belga ha lasciato il campo al 32' della sfida con l'Empoli per un problema al ginocchio sinistro a seguito di un contrasto. Brutta notizia per Pioli, che nelle ore precedenti alla partita del Castellani aveva dovuto rinunciare anche a Junior Messias: entrambi gli interpreti di ruolo sulla fascia destra sono ora ai box.STOP ANCHE CALABRIA - I problemi poi non finiscono qui, perché pochi minuti dopo (al 39') è Davide Calabria a lasciare il campo per infortunio: problema muscolare per il terzino destro, apparso visibilmente dolorante.