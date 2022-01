Dal sito ufficiale del Milan:



"Rossoneri oggi a Milanello per l'allenamento odierno, il penultimo in preparazione del prossimo impegno di campionato contro la Juventus, in programma a San Siro domenica 23 gennaio alle ore 20.45.



REPORT

Inizio dell'allenamento in palestra e a seguire squadra in campo, sul rialzato, per iniziare il lavoro con una serie di torelli a tema e alcuni esercizi tecnici. La fase tattica della sessione e la partitella su campo ridotto hanno poi chiuso l'allenamento."