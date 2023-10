Continua a fare rumore la vicenda legata al caso scommesse, con Fabrizio Corona che sta continuando a 'sfornare' nomi e con la procura che ne prende atto e prova a smentire quanto dichiarato dal giornalista. Nel frattempo però bisogna pensare anche al campo, soprattutto in casa, dato che al rientro dalla sosta ci sarà la delicatissima trasferta di Milano da affrontare. In palio ci saranno 3 punti fondamentali contro unche si presenterà piuttosto decimato, viste le assenze di Maignan, Theo Hernandez e Chukwueze, quest'ultimo infortunatosi nella giornata di oggi al bicipite femorale.- Ma anche per Allegri non ci sono notizie positive, dato che un intero. Il riferimento va alla difesa, che in meno di due settimane ha perso prima, poi,, con l'ex City che sembra averne almeno fino alla fine del mese. Più lunghi, invece, i tempi di recupero dell'ex Porto, che potrebbe fare il suo rientro in campo verso la metà di novembre.- Dunque, assisteremo, inevitabilmente, a dei cambi di formazione. A comporre il terzetto con Gatti e Bremer dovremmo trovare, al momento. Il difensore centrale si è sempre trovato fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa e gode della massima fiducia dell'allenatore livornese. Ecco perché,ma quasi una certezza.