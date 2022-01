E' questione di ore ormai per il fischio di inizio della partita di cartello di questa giornata di Serie A, vale a dire quello tra Milan e Juve che si terrà sul prato di San Siro. Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri che, dovrà fare a meno di Federico Chiesa e di Leonardo Bonucci, entrambi infortunati.



Non dovrebbero esserci invece dei grossi dubbi in attacco, con la soluzione piu papabile che sembra essere quella della coppia composta da Paulo Dybala ed Alvaro Morata, con il primo in posizione più arretrata rispetto allo spagnolo e molto probabilmente, con le spinte di Federico Bernardeschi e di Juan Cuadrado sulle corsie laterali.